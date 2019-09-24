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Защита Сергея Шатило требует следствие обратить внимание на поставщиков медоборудования по заказу "СМТ"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Адвокат Сергея Шатило заявил ходатайство об истребовании доказательств, а именно результатов проверок Следственного комитета в отношении фирм, поставлявших медицинское оборудование в самарские больницы по заказу "Современных медицинских технологий".

Фото: Фото предоставлено автором

Шесть проверок проводились по статье 238.1 УК РФ "Обращение фальсифицированных медицинских изделий". Чем закончились пять из них — неизвестно. По итогам еще одной проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, так как поставленный "климатический модуль медицинским изделием не является и обязательной регистрации в РЗН не подлежит".

"Сергей Шатило ни в чем не виновен и должен быть оправдан, — заявил адвокат Денис Анисимов. — Ему вменяют оборот незарегистрированного медоборудования, но оборудование было зарегистрировано — это подтверждается регистрационной документацией".

Также, по мнению Дениса Анисимова, если уж к медоборудованию возникли претензии, нужно обратить внимание на тех, кто, собственно, поставлял оборудование по заказу Шатило. Среди поставщиков — АО "Уральский приборостроительный завод", "ДжиИ Хэлскеа", ООО "Центр перинатальной медицины", "ООО ТМ-Системы", ООО "Модульные медицинские решения".

Напомним, по версии следствия, в 2015 и 2016 гг. Сергей Шатило "умышленно из корыстных побуждений незаконно сбыл" в перинатальный центр "СОКБ" и больницу им. Пирогова незарегистрированное медицинское оборудование общей стоимостью 150 млн рублей.

Отметим, что 31 июля Самарский районный суд Самары вынес приговор по другом делу Сергея Шатило. Он получил три с половиной года колонии по обвинению в ограничении конкуренции (ст. 178 УК РФ).

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