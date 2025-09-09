Три грузовика и легковушка столкнулись на трассе под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 9 сентября, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области