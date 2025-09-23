В Самарской области на жд-переезде произошло ДТП с грузовиком и поездом

Во вторник, 23 сентября, в 8:35 на железнодорожном переезде между станциями Жигули - Томылово Куйбышевской железной дороги водитель грузовика выехал на жд-переезд перед приближающимся грузовым поездом. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.
"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - прокомментировали в пресс-службе КбшЖД.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры, локомотивная бригада поезда и водитель автомобиля за медицинской помощью не обращались.
Также отмечается, что ДТП на движение других поездов не повлияло.
