Мэрия распланировала участок на 5-й просеке под школу и детсад

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории на 5-й просеке, рядом с озером Леснуха. Там планируют построить школу и детский сад.

Участок, выделенный под социальную застройку, находится между одним из корпусов 26-й школы и лицеем "Спутник". Его площадь составляет 5,29 га.

"На участке планируется строительство общеобразовательной школы на 650 мест и детского сада на 240 мест", — сообщали в департаменте градостроительства.

Высказать свое мнение о проекте жители смогут в период с 5 по 12 декабря как в стенах департамента градостроительства, где будет представлена экспозиция, так и на сайте мэрии Самары.

5-я просека — одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживает около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

ГК "Берег" планировала построить несколько жилых высоток на 5-й просеке около озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС. Жители собрали подписи против, а прокуратура в суде добилась признания незаконным разрешения на строительство.

Затем надзорное ведомство обратилось в суд с требованием отобрать у застройщика участок.

Параллельно с этими событиями прокуратура Самары требовала от администрации города обеспечить социальными объектами недавно застроенные микрорайоны, в том числе на 5-й просеке. Мэрия не спешила и с лета 2023 г. не смогла даже разработать планировочную документацию для новых образовательных учреждений. В итоге в феврале 2024 г. Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять участки для строительства 21 учреждения образования и сделать наконец планировку. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, связанное с этой ситуацией, и организована процессуальная проверка.

В конце прошлого года региональные власти решили принять кардинальные меры. Губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект.

В генплан Самары внесли и другие площадки для строительства детсадов и школ. Посмотрите список.