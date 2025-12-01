16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия распланировала участок на 5-й просеке под школу и детсад Опыт Самарской области представили на сессии "Студенческое конструкторское бюро как отправная точка национального технологического суверенитета" в "Сириусе" Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата "Профессионалы" Тольяттиазот запустил третий сезон профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" Стипендии и сертификаты ПАО "Транснефть" вручены студентам и преподавателям СамГТУ

Образование Общество

Мэрия распланировала участок на 5-й просеке под школу и детсад

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта планировки территории на 5-й просеке, рядом с озером Леснуха. Там планируют построить школу и детский сад.

Фото: nspd.gov.ru

Участок, выделенный под социальную застройку, находится между одним из корпусов 26-й школы и лицеем "Спутник". Его площадь составляет 5,29 га.

"На участке планируется строительство общеобразовательной школы на 650 мест и детского сада на 240 мест", — сообщали в департаменте градостроительства.

Высказать свое мнение о проекте жители смогут в период с 5 по 12 декабря как в стенах департамента градостроительства, где будет представлена экспозиция, так и на сайте мэрии Самары.

5-я просека — одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживает около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

ГК "Берег" планировала построить несколько жилых высоток на 5-й просеке около озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС. Жители собрали подписи против, а прокуратура в суде добилась признания незаконным разрешения на строительство.

Затем надзорное ведомство обратилось в суд с требованием отобрать у застройщика участок.

Параллельно с этими событиями прокуратура Самары требовала от администрации города обеспечить социальными объектами недавно застроенные микрорайоны, в том числе на 5-й просеке. Мэрия не спешила и с лета 2023 г. не смогла даже разработать планировочную документацию для новых образовательных учреждений. В итоге в феврале 2024 г. Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять участки для строительства 21 учреждения образования и сделать наконец планировку. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, связанное с этой ситуацией, и организована процессуальная проверка. 

В конце прошлого года региональные власти решили принять кардинальные меры. Губернатор  Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. 

В генплан Самары внесли и другие площадки для строительства детсадов и школ. Посмотрите список. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4