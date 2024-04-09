Глава СК РФ потребовал доклад по социальной инфраструктуре на Пятой просеке в Самаре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину доложить о ситуации нехваткой социальной инфраструктуры на Пятой просеке в Самаре.

Причиной этого стали комментарии в аккаунте приемной председателя СК с жалобами на то, что в крупном жилом микрорайоне на Пятой просеке в Самаре есть лишь один детский сад, нет школ и поликлиник. И под эти объекты даже не предоставлены участки.

Напомним, Пятая просека - одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Местные жители неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

ГК "Берег" планировала построить несколько жилых высоток на Пятой просеке около озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС. Жители собрали подписи против, а прокуратура в суде добилась признания незаконным разрешения на строительство.

Затем надзорное ведомство обратилось в суд с требованием отобрать у застройщика участок.

Параллельно с этими событиями прокуратура Самары требовала от администрации города обеспечить социальными объектами недавно застроенные микрорайоны, в том числе на Пятой просеке. Мэрия не спешила, и с лета 2023 г. не смогла даже разработать планировочную документацию для новых образовательных учреждений. В итоге в феврале 2024 г. Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять участки для строительства 21 учреждения образования и, наконец, сделать планировку.

В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, связанное с этой ситуацией, и организована процессуальная проверка. Теперь и. о. руководителя регионального ведомства должен доложить главе СК о предварительных и окончательных результатах расследования дела и начатой проверки.