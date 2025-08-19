В Сызрани СК разбирается в "нападках" на мать четверых детей

В редакцию обратилась жительница Сызрани по имени Наталья. Она рассказала, что является матерью четверых детей и ее мучает другая местная жительница.

Младший ребенок Натальи является инвалидом. А мама женщины возглавляет местный ТОС. По словам Натальи, с некоторого времени семья страдает от действий другой местной жительницы.

"Эта женщина пишет жалобы в различные ведомства, однако, информация не подтверждается, но стресс переносит вся семья, поскольку это комиссии, проверки", — рассказывает Наталья.

По словам многодетной матери, оппонент судится и жалуется на других людей, а ее сейчас провоцирует.

"На меня она пишет заявления десятками, в связи с чем я вынуждена ходить в полицию и оправдываться в том, чего не совершала. Она в общественных местах старается меня подловить, включает камеру телефона и, озвучивая мои персональные данные, пытается спровоцировать на конфликт. При этом она перешла и на моих детей. Выяснила диагноз моего ребенка-инвалида и распространяет эти сведения, что однозначно мешает ему в социализации", — рассказывает Наталья.

Наталья считает, что причиной может быть ревность. Мол, сожитель той женщины оказывал Наталье знаки внимания, но по-дружески, поскольку они выросли вместе. А в итоге начались конфликты.

Историю уже опубликовала в соцсетях общественный активист Ольга Шелест. Данные об обращении Натальи в правоохранительные органы подтвердили и в Следственном комитете. Сейчас ведется разбирательство.