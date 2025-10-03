В Кошкинском районе погиб водитель съехавшей в кювет легковушки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 октября, в Кошкинском районе погиб водитель Lada Granta, которая съехала в кювет. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области