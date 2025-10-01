Жители Тольятти недовольны, что мигранты арендуют помещение

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб на возможное нарушение миграционного законодательства в Тольятти.

Ранее в ведомство через соцсеть жители Автограда пожаловались на то, что мигранты арендуют помещение в административном здании на ул. Маршала Жукова, недалеко от жилых домов и дошкольного учреждения. Из-за этого якобы на придомовой территории массово скапливаются иностранцы, часть из которых может находиться в стране незаконно. В результате местные жители опасаются за свою безопасность. Также жаловавшиеся писали, что их обращения в компетентные органы не принесли результатов.