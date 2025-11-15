Над Самарской областью сбит БПЛА

В течение прошедшей ночи в период с 00:00 до 8:00 на территории страны дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Один из БПЛА сбит над Самарской областью, сообщает министерство обороны РФ.

Напомним, что в Самарской области, как и во многих регионах Российской Федерации, действует запрет на съемку беспилотников, работы ПВО и мест расположения временной дислокации сил и средств Министерства обороны РФ.