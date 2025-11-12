Самарцы пожаловались, что вандалы разгромили Яблоневый сквер

Жители Самары жалуются в соцсетях, что в городе вандалы обезобразили Яблоневый сквер. Это общественное место находится на ул. Полевой возле Главного следственного управления полиции.

"Варварски с декоративных яблонь содрали все растяжки, сдернули направляющие из бамбука, сломали и срезали все макушки декоративных сортовых яблонь, все побросали в цветники, выкопана гортензия. Территория была благоустроена три года назад к Всероссийской студвесне. Одной из изюминок территории стали сортовые декоративные яблони, которые и были разгромлены на прошлой неделе", — пишет в соцсетях член регионального штаба Народного фронта Самарской области Алексей Сорокин.



Как отмечает Сорокин, территория находится на ул. Полевой, между ул. Молодогвардейская и Волжским проспектом. Сквер обрамляет здания знаменитого Дворца бракосочетания, Главного следственного управления МВД по Самарской области и информационного центра ГУ МВД России по Самарской области.

"На прошлой неделе эта территория и все сопредельные были под усиленным контролем правоохранительных органов в связи с проведением в Самаре международного спортивного форума, часть центральных мероприятий которого в том числе с личным участием президента РФ В. В. Путина проходила в 250 метрах от этого сквера", — пишет также Алексей.

Мужчина призывает найти злоумышленников и указывает, что в городе работает система ГБУ СО "Безопасный регион" и ее возможности позволяют это сделать. Журналист Волга Ньюс обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация с данным сообщением. Она направлена в отдел полиции по Октябрьскому району УМВД России по Самаре. По публикации проводится проверка", — уточнили в полицейском главке.