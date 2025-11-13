Семилетний ребенок попал под колеса Lada Largus в Самаре

В среду, 12 ноября, в Самаре маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:10 35-летний водитель Lada Largus напротив дома № 5 по ул. Ново-Вокзальной сбил семилетнего мальчика, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте.

В результате ребенка доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.