Самарский экс-чиновник купил квартиру по цене, превышающей трехлетний заработок его семьи

В Самаре суд по требованию прокуратуры забрал в доход государства деньги бывшего муниципального служащего и его близких родственников.

Как выяснилось ранее при проверке, в 2023 г. мужчина, работавший начальником отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля департамента управления имуществом Самары, купил себе квартиру в центре города стоимостью 10 млн рублей. При этом его совокупный доход и доход его близких родственников (супруги и родителей) за предыдущие три года не достигал этой суммы.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Суд удовлетворил эти требования частично, взыщут только 2,4 млн руб., законность получения которых чиновник не смог подтвердить.