Чиновнику из Самарской области, допустившему конфликт интересов, не дали уволиться "по собственному желанию"

В Самарской области суд изменил формулировку прекращения полномочий бывшего главы сельского поселения из Шенталинского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее прокуратура обнаружила, что глава сельского поселения Канаш Николай Гурьянов принял на работу в администрацию супругу и регулярно выдавал ей премии. При этом он не уведомил местное собрание представителей о возможном конфликте интересов и не пытался его предотвратить.

В связи с этим районный прокурор обратился в суд с требованием досрочно прекратить полномочия Гурьянова. Однако во время рассмотрения иска глава поселения успел уйти в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Надзорное ведомство не согласилось с таким поворотом событий. В итоге Исаклинский районный суд по требованию прокурора изменил основание и формулировку прекращения полномочий Николая Гурьянова на "в связи с утратой доверия".