В Сызранском районе столкнулись две фуры

В среду, 1 октября, на территории Сызранского района столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, в 18:00 на 920 км автомобильной дороги М-5 "Урал" водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом. В последующем Mercedes съехал в кювет и опрокинулся. Его водитель госпитализирован.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы Самарской области. Сотрудниками Госавтоинспекции по данному ДТП проводится проверка.