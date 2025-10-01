Два человека пострадали при столкновении легковушки и фуры под Сызранью

В среду, 1 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:30 54-летний водитель грузовика Iveco на 881 км трассы М-5 не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившийся из-за поломки ВАЗ-2110 под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 73-летний пассажир "десятки". Их направили в больницу.