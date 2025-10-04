16+
Общество

ФОК-долгострой в Ленинском районе Самары откроется в октябре

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В октябре на ул. Чернореченской в Ленинском районе Самары откроется новый ФОК, который строился с 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Иван Носков.

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

"Сейчас на объекте наносят последние штрихи, чтобы принять любителей спорта! Закрепили его за Центром развития физкультуры и спорта Самары, и первыми его постоянными посетителями в конце октября станут воспитанники секций по художественной гимнастике, футболу, волейболу, баскетболу, каратэ, тхэквондо ВТФ, греко-римской борьбе, чир-спорту, акробатическому рок-н-роллу, спортивной аэробике", — прокомментировал мэр.

Он добавил, что на базе ФОКа, в Центре тестирования "Стань чемпионом" можно будет определить предрасположенность ребенка к определенному виду спорта.

"Разумеется, заниматься в новом ФОКе могут все жители района. Здесь же можно сдать нормативы ГТО. Уверен, пустовать новый спортивный объект не будет", — заключил Иван Носков.

Напомним, в апреле 2023 года мэрия Самары выделила 24 млн рублей на создание "умной" спортплощадки на ул. Чернореченской. Победителем торгов тогда стало ООО "Байкал". Работы должны были быть выполнены до середины июля 2023 года.

Однако что-то пошло не так. В июле 2024 г. счетная палата Самарской области выяснила, что новая спортплощадка не эксплуатируется. Кроме того, были выявлены факты нарушений, в том числе, нарушения ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".

