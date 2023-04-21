16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Волгатрансстрой-9" получил миллиардный подряд на реконструкцию набережной в Тольятти В Самаре выбрали подрядчика на создание модульного спортзала в Ленинском районе В Самаре достраивают уникальный жилой комплекс рядом с лесопарком Определен подрядчик на реконструкцию очистных сооружений в Безенчуке Мэрия Самары объявила аукционы на развитие 22 га в двух районах города

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре выбрали подрядчика на создание модульного спортзала в Ленинском районе

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который построит основание и благоустроит территорию для создания модульного спортивного зала, расположенного в Ленинском районе, в границах улиц Клинической и Чернореченской.

На торги заявился всего один участник — ООО "Байкал". Его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 24,6 млн рублей.

 

Работы должны быть выполнены до середины июля 2023 года. В техзадании отмечается, что основание нужно построить для создания "одноэтажного, отапливаемого, модульного спортивного зала".

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30