В Самаре выбрали подрядчика на создание модульного спортзала в Ленинском районе

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который построит основание и благоустроит территорию для создания модульного спортивного зала, расположенного в Ленинском районе, в границах улиц Клинической и Чернореченской.
На торги заявился всего один участник — ООО "Байкал". Его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 24,6 млн рублей.
Работы должны быть выполнены до середины июля 2023 года. В техзадании отмечается, что основание нужно построить для создания "одноэтажного, отапливаемого, модульного спортивного зала".
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?