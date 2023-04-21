В Самаре выбрали подрядчика на создание модульного спортзала в Ленинском районе

Департамент градостроительства Самары определился с подрядчиком, который построит основание и благоустроит территорию для создания модульного спортивного зала, расположенного в Ленинском районе, в границах улиц Клинической и Чернореченской.

На торги заявился всего один участник — ООО "Байкал". Его заявку признали соответствующей требованиям. Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта. Напомним, она составила 24,6 млн рублей.

Работы должны быть выполнены до середины июля 2023 года. В техзадании отмечается, что основание нужно построить для создания "одноэтажного, отапливаемого, модульного спортивного зала".