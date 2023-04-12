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В мэрии Самары выделили 24 млн рублей на создание "умной" спортплощадки в Ленинском районе

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который построит основание и благоустроит территорию для создания модульного спортивного зала, расположенного в Ленинском районе, в границах улиц Клинической и Чернореченской.

Начальная цена контракта — 24, 68 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 апреля. Он должен выполнить работы до 15 июля текущего года.

В техзадании отмечается, что основание нужно построить для создания "одноэтажного, отапливаемого, модульного спортивного зала" и провести работы по благоустройству.

Напомним, в начале 2023 года стало известно, что администрация города в лице ДГС планирует оформить землю площадью 5,1 тыс. кв метров под "умную" спортплощадку. 

Как сообщили Волга Ньюс в департаменте градостроительства, ведомство занимается оформлением документов.

"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказали специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".

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