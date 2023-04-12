В мэрии Самары выделили 24 млн рублей на создание "умной" спортплощадки в Ленинском районе

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который построит основание и благоустроит территорию для создания модульного спортивного зала, расположенного в Ленинском районе, в границах улиц Клинической и Чернореченской.
Начальная цена контракта — 24, 68 млн рублей. Победитель торгов определится после 21 апреля. Он должен выполнить работы до 15 июля текущего года.
В техзадании отмечается, что основание нужно построить для создания "одноэтажного, отапливаемого, модульного спортивного зала" и провести работы по благоустройству.
Напомним, в начале 2023 года стало известно, что администрация города в лице ДГС планирует оформить землю площадью 5,1 тыс. кв метров под "умную" спортплощадку.
Как сообщили Волга Ньюс в департаменте градостроительства, ведомство занимается оформлением документов.
"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказали специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?