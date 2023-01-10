Самарский ДГС планирует оформить землю под "умную" спортплощадку

Мэрия Самары опубликовала проект постановления о проведении очередных общественных обсуждений. Один из вопросов — предоставление земельного участка площадью 5123 кв м. под занятия спортом. Заявителем выступает самарский департамент градостроительства.

Речь идет об участке, расположенном в Ленинском районе, на пересечении ул. Клинической и ул. Чернореченской. Это территория за ТЦ "Мико".

Как сообщили Волга Ньюс в департаменте градостроительства, ведомство занимается оформлением документов.

"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказали специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".

Предполагается, что субсидии на создание умных спортплощадок Самарская область получит из федеральной казны.