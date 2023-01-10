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Строительство Строительство и недвижимость

Самарский ДГС планирует оформить землю под "умную" спортплощадку

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала проект постановления о проведении очередных общественных обсуждений. Один из вопросов — предоставление земельного участка площадью 5123 кв м. под занятия спортом. Заявителем выступает самарский департамент градостроительства.

Речь идет об участке, расположенном в Ленинском районе, на пересечении ул. Клинической и ул. Чернореченской. Это территория за ТЦ "Мико".

Как сообщили Волга Ньюс в департаменте градостроительства, ведомство занимается оформлением документов.

"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказали специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".

Предполагается, что субсидии на создание умных спортплощадок Самарская область получит из федеральной казны.

 

Умная спортивная площадка не является объектом капитального строительства. Это модульное сооружение со специальным оборудованием, которое обеспечит любителям спорта качественные занятия физкультурой.

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