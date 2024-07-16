Построили и "забыли": счетная палата выяснила, что в Самаре не эксплуатируется новая спортплощадка

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были израсходованы средства региональной казны, направленные в 2022–2023 годах на создание "умных" спортплощадок в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".
В течение 2022–2023 года "умные площадки" были созданы в Самаре (модульное спортивное сооружение), а также в селах Алексеевка и Большая Глушица (плоскостные спортсооружения).
В ходе проверки сотрудники счетной палаты выяснили, что созданная в 2023 г. "умная" спортплощадка в Самаре, расположенная на пересечении улиц Клиническая и Чернореченская, по состоянию на 14 июня 2024 г. не эксплуатируется.
Кроме того, были выявлены факты нарушений, в том числе, нарушения ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".
По итогам проверки объектам контрольного мероприятия внесены представления. В правительство Самарской области, минспорта РФ направлены информационные письма. Отчет о результатах мероприятия поступил врио губернатора и в самарскую губдуму, копия отчета — в прокуратуру Самарской области.
Напомним, в апреле 2023 года мэрия Самары выделила 24 млн рублей на создание "умной" спортплощадки в Ленинском районе. Победитель торгов должен был выполнить работы до 15 июля прошлого года.
"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказывали тогда специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?