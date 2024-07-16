Построили и "забыли": счетная палата выяснила, что в Самаре не эксплуатируется новая спортплощадка

Счетная палата Самарской области проверила, насколько эффективно были израсходованы средства региональной казны, направленные в 2022–2023 годах на создание "умных" спортплощадок в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области".

В течение 2022–2023 года "умные площадки" были созданы в Самаре (модульное спортивное сооружение), а также в селах Алексеевка и Большая Глушица (плоскостные спортсооружения).

В ходе проверки сотрудники счетной палаты выяснили, что созданная в 2023 г. "умная" спортплощадка в Самаре, расположенная на пересечении улиц Клиническая и Чернореченская, по состоянию на 14 июня 2024 г. не эксплуатируется.

Кроме того, были выявлены факты нарушений, в том числе, нарушения ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок".

По итогам проверки объектам контрольного мероприятия внесены представления. В правительство Самарской области, минспорта РФ направлены информационные письма. Отчет о результатах мероприятия поступил врио губернатора и в самарскую губдуму, копия отчета — в прокуратуру Самарской области.

Напомним, в апреле 2023 года мэрия Самары выделила 24 млн рублей на создание "умной" спортплощадки в Ленинском районе. Победитель торгов должен был выполнить работы до 15 июля прошлого года.

"Там появится утепленный мини-ФОК — умная спортивная площадка с залом для занятий спортом, — рассказывали тогда специалисты департамента. — Это модульное сооружение. Сейчас мы подготавливаем документы для оформления земельного участка".