На трассе под Самарой сгорел грузовик

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В пятницу, 25 июля, в Волжском районе Самарской области сгорела фура MAN. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области