Две легковушек и два большегруза столкнулись на трассе под Сызранью

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В пятницу, 25 июля, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух легковушек и двух большегрузов. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГУ МВД по Самарской области