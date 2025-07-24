В четверг, 24 июля, отключенное из-за коммунальной аварии водоснабжение в Октябрьске восстановлено, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, накануне произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 300 мм на ул. Максима Горького, 197. На время проведения работ без холодного водоснабжения оставались потребители 65 многоквартирных и 1429 частных жилых домов, три социально-значимых объекта.