Суд обязал администрацию Самары изъять участки для строительства 21 школы и детсада

Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять земельные участки для строительства 21 учреждения образования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Также муниципалитет должен будет разработать планировочную документацию для этих социальных объектов.

Напомним, в июне 2023 г. прокуратура внесла главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Прокурор города требовал разработать проекты планировки территорий для изъятия земельных участков под строительство объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города. Эти требования никто не выполнил. Речь шла, в частности, об участках в районе ЖК "Омега", определенных ранее "Берегу-П" землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе - вблизи Крутых Ключей. Мэрия же пыталась "отбиться" от иска по разным основаниям.

В итоге районный суд встал на сторону прокуратуры и принял решение в интересах жителей города.

После вступления решения суда в силу органы местного самоуправления должны обеспечить изъятие участков и строительство образовательных учреждений.