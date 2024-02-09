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Суд обязал администрацию Самары изъять участки для строительства 21 школы и детсада

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять земельные участки для строительства 21 учреждения образования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Архив «ВН»

Также муниципалитет должен будет разработать планировочную документацию для этих социальных объектов.

Напомним, в июне 2023 г. прокуратура внесла главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Прокурор города требовал разработать проекты планировки территорий для изъятия земельных участков под строительство объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города. Эти требования никто не выполнил. Речь шла, в частности, об участках в районе ЖК "Омега", определенных ранее "Берегу-П" землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе - вблизи Крутых Ключей. Мэрия же пыталась "отбиться" от иска по разным основаниям.

В итоге районный суд встал на сторону прокуратуры и принял решение в интересах жителей города.

После вступления решения суда в силу органы местного самоуправления должны обеспечить изъятие участков и строительство образовательных учреждений.

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