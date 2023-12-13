"Что для людей?": прокуратура добивается через суд строительства школ и детсадов в Самаре

Суд Ленинского района Самары 13 декабря продолжил рассмотрение иска прокуратуры к горадминистрации. Представители надзорного ведомства требуют заставить чиновников изъять 16 участков под строительство школ и детсадов.

Напомним, прокурор города Артем Ярыгин в июне 2023 г. внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Прокурор города предлагал органу местного самоуправления разработать проекты планировки территорий для изъятия земельных участков под строительство объектов образования в Октябрьском, Куйбышевском и Красноглинском районах города. Эти требования в полном объеме не выполнены.

Как отметили в надзорном ведомстве, промедление не дает жителям города получить благоприятную жилую, социальную и культурную среду. В итоге прокуратура направила в Ленинский райсуд заявление о признании незаконным бездействия горадминистрации и понуждении к планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования.

Как стало известно Волга Ньюс, речь идет, в частности, об участках в районе ЖК "Омега", определенных ранее "Берегу-П" землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе — вблизи "Крутых Ключей".

Как следует из выступления представителей администрации 13 декабря, мэрия от иска пытается "отбиться" по разным основаниям. Представители прокуратуры же настаивают, что детсадов и школ в городе не хватает уже давно, жители постоянно жалуются на это, а чиновники продолжают отдавать участки застройщикам под жилые комплексы, не предусматривая детсадов и школ.

"Нужно предусмотреть возможность изъятия участков под строительство соцобъектов. Чтоб застройщик потом не развернулся и не сказал: "У меня договор, у меня все утверждено и все". Наша задача — заставить думать о гражданах. А чтобы думать — надо в документах отражать. Тогда мы можем спросить и с застройщика, и с других — где тут земельный участок, который по ППТ был под изъятие? А генплан, уважаемый суд, отражает, что там у нас будет социальный объект", — рассказала, в частности, представитель прокуратуры.

Претензии вызывают правила планировки территории (ППТ). Представители администрации заявили в суде: "Это же не вина муниципалитета, что земля в частной собственности".

"Вы когда кладете перед собой ППТ, всегда смотрите, что для людей в этом ППТ. Школы, сады, больницы есть ли? А у нас с вами в ППТ, получается, на жилом доме, который никогда не снесут, мы предусматриваем детский сад в центре города. Причем, мы там предусматриваем детский сад с потребностью "уже вчера". И даже возможности изъятия вы не предусматриваете", — возмущаются представители прокуратуры в суде.

Сотрудники надзорного ведомства также попеняли чиновникам, что не предусматривая школы и детсады, они еще и регулярно разрешают отклонения от параметров разрешенного строительства.

"Это не к нам вопрос, это в министерство", — парирует на это юрист мэрии.

После еще нескольких возражений юристов мэрии представитель прокуратуры прокомментировала происходящее: "То есть они не знают, что они должны делать по градкодексу, чтобы изъять земельный участок. Я поняла, уважаемый суд, я подумаю, как еще им разъяснить".

Дискуссия вышла длинная и бурная. В итоге выяснилось, мэрия должна предоставить ряд документов и изучить уточненные требования. Дальнейшее разбирательство по иску должны продолжить уже в январе 2024 года.

Напомним, ранее прокуратура "отвоевала" через суд участок у уже упомянутого застройщика "Берег-П". Последний каким-то образом получал в собственность часть берега. А так как полоса земли вдоль береговой линии предназначена для общего пользования и находится в государственной или муниципальной собственности, право частной собственности застройщика являлось незаконным, сообщали в прокуратуре.