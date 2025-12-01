16+
Образование Общество

В ПривГУПС 6 декабря состоится День открытых дверей

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 6 декабря, в Приволжском государственном университете путей сообщения (ул. Свободы 2В) в 11:00 пройдет День открытых дверей. Мероприятие проводится в рамках программы Детской академии транспорта.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию.

На Дне открытых дверей гости смогут: познакомиться с направлениями подготовки; узнать о возможностях обучения и особенностях поступления; задать вопросы преподавателям и кураторам; увидеть аудитории и атмосферу будущей студенческой жизни; получить полезные рекомендации для первых шагов в профессии.

