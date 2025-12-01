В ПривГУПС 6 декабря состоится День открытых дверей

В субботу, 6 декабря, в Приволжском государственном университете путей сообщения (ул. Свободы 2В) в 11:00 пройдет День открытых дверей. Мероприятие проводится в рамках программы Детской академии транспорта.
Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию.
На Дне открытых дверей гости смогут: познакомиться с направлениями подготовки; узнать о возможностях обучения и особенностях поступления; задать вопросы преподавателям и кураторам; увидеть аудитории и атмосферу будущей студенческой жизни; получить полезные рекомендации для первых шагов в профессии.
Последние комментарии
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу