В ПривГУПС 6 декабря состоится День открытых дверей

В субботу, 6 декабря, в Приволжском государственном университете путей сообщения (ул. Свободы 2В) в 11:00 пройдет День открытых дверей. Мероприятие проводится в рамках программы Детской академии транспорта.