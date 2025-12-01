16+
Общество

Специальный проект "Вызов" помогает мамам сохранить родительские права

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Спецпроект "Вызов", который реализуется в Самарской области с прошлого года, направлен на сохранение семей. Он помогает объединить усилия различных органов власти, служб, чтобы предоставить семьям необходимую помощь и уберечь детей от разлуки с родными. Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов федерального проекта Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Его главная задача — помощь кризисным семьям.

К куратору проекта "Вызов" в Самарской области Екатерине Сеницкой обратилась молодая мама Олеся. Как сирота она получила жилье, но постоянного дохода не имела, из-за чего накопились долги за ЖКУ. В результате в квартире были отключены свет и газ, и встал вопрос об ограничении Олеси в родительских правах. Чтобы не разлучать семью, маму с дочкой разместили в социальной гостиницу. За это время в рамках проекта женщине помогли погасить задолженности, трудоустроиться, а ребенок начал регулярно ходить в детский сад. "Нам удалось избежать ограничения в родительских правах и сохранить семью", — рассказала Екатерина Борисовна.

Фото: РО ВОРДИ Самарской области

Межведомственное взаимодействие и индивидуальный подход к проблемам конкретной семьи еще раз доказали, что даже самые сложные обстоятельства можно преодолеть совместными усилиями. "Проект "Вызов" доказывает: семья — на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства", — считает Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева.

Неравнодушие и содействие специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа помогла выйти из кризиса матери троих детей Екатерине. Зависимость, смерть мужа и большие долги за газ могли привести к лишению ее родительских прав. Но женщина смогла собраться с силами, обратиться за помощью и начать решать накопившиеся проблемы. Специалисты центра оказали ей психологическую поддержку, помогли оформить выплаты и рассрочку по долгам. "Оставалась нерешенной проблема с системой отопления дома, которая требовала полной замены. С этой просьбой многодетная мама обратилась в проект, и мы смогли помочь ей из резервного фонда проекта", — добавила куратор.

Таким образом, проект "Вызов" помог сохранить детей в кровных семьях.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

