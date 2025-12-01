Специальный проект "Вызов" помогает мамам сохранить родительские права

Спецпроект "Вызов", который реализуется в Самарской области с прошлого года, направлен на сохранение семей. Он помогает объединить усилия различных органов власти, служб, чтобы предоставить семьям необходимую помощь и уберечь детей от разлуки с родными. Самарская область стала одним из 14 пилотных регионов федерального проекта Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Его главная задача — помощь кризисным семьям.

К куратору проекта "Вызов" в Самарской области Екатерине Сеницкой обратилась молодая мама Олеся. Как сирота она получила жилье, но постоянного дохода не имела, из-за чего накопились долги за ЖКУ. В результате в квартире были отключены свет и газ, и встал вопрос об ограничении Олеси в родительских правах. Чтобы не разлучать семью, маму с дочкой разместили в социальной гостиницу. За это время в рамках проекта женщине помогли погасить задолженности, трудоустроиться, а ребенок начал регулярно ходить в детский сад. "Нам удалось избежать ограничения в родительских правах и сохранить семью", — рассказала Екатерина Борисовна.

Фото: РО ВОРДИ Самарской области

Межведомственное взаимодействие и индивидуальный подход к проблемам конкретной семьи еще раз доказали, что даже самые сложные обстоятельства можно преодолеть совместными усилиями. "Проект "Вызов" доказывает: семья — на первом месте, и только объединив усилия, можно добиться устойчивых изменений в защите детства", — считает Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева.

Неравнодушие и содействие специалистов Комплексного центра социального обслуживания населения Южного округа помогла выйти из кризиса матери троих детей Екатерине. Зависимость, смерть мужа и большие долги за газ могли привести к лишению ее родительских прав. Но женщина смогла собраться с силами, обратиться за помощью и начать решать накопившиеся проблемы. Специалисты центра оказали ей психологическую поддержку, помогли оформить выплаты и рассрочку по долгам. "Оставалась нерешенной проблема с системой отопления дома, которая требовала полной замены. С этой просьбой многодетная мама обратилась в проект, и мы смогли помочь ей из резервного фонда проекта", — добавила куратор.

Таким образом, проект "Вызов" помог сохранить детей в кровных семьях.