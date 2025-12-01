Онлайн-кампус НИУ ВШЭ: половина самарцев уже используют ИИ, но регулярной практики все еще не хватает

Почти половина жителей Самарской области (46%) признались, что используют ИИ в работе. При этом только 10% прибегают к нему на регулярной основе. Такие результаты показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, проведенное в рамках подготовки документального фильма о влиянии ИИ на повседневную жизнь российских специалистов.

Половина (47%) тех, кто применяет искусственный интеллект, сообщили, что он помогает им в отдельных рабочих задачах, 26% отметили, что технология не оказывает на их работу никакого влияния, а 18% рассказали, что ИИ значительно упрощает их рутину. Большинство (79%) обращаются с рабочими вопросами к ИИ. Он помогает респондентам с подготовкой отчетов и анализом данных (68%), с автоматизацией рутинных операций (26%), саморазвитием (21%)*. Чаще всего ему доверяют анализ и поиск информации (84%), обучение человека какому-либо навыку (47%), подготовку черновиков, писем, презентаций (32%), планирование задач и расписания (26%)*.

У четверти (26%) респондентов технологии лишь частично повышают качество работы, а 63% вообще не видят влияния ИИ на конечный продукт их труда, только 5% согласились с тем, что нейросети положительно влияют на их результаты. Помимо этого, оказалось, что искусственный интеллект не оказывает сильного влияния на производительность специалиста: у 26% она не изменилась, у 11% — немного выросла, лишь 5% отмечают значительные изменения в положительную сторону, а 59% не смогли оценить его влияния. Самарцы уверены, что робот на данный момент не способен решать профессиональные задачи эффективнее, чем они сами. Так, 53% отметили, что человеческий подход всегда будет лучше, а 26%, что технологии очень редко могут превзойти специалиста. Кроме того, 21% считают это возможным только в типовых задачах.

Среди всех респондентов наблюдается положительное отношение к ИИ (56%) и нейтральное (42%). Более половины (71%) воспринимают нейросети, как новые возможности, а 15% помимо воодушевления испытывают и страх. Самарцы видят риски в масштабировании ИИ, которые заключаются в утечках данных (37%), утрате уникальности человеческого труда (22%), снижении ценности опыта (20%), потере рабочих мест (15%)*.

"Россияне относятся к ИИ позитивно, но не умеют использовать его так, чтобы получить ощутимый эффект. Однако, половина (52%) опрошенных заявили о готовности обучаться навыкам для работы с ИИ. Желание понять, как эффективнее применять новые технологии для улучшения своих рабочих результатов присуще людям от 18 до 44 лет, далее интерес снижается. Кроме того, во всех возрастных категориях преобладает мнение, что ИИ помогает лишь с некоторыми задачами, а не является "волшебной таблеткой" от работы. Несмотря на громкие прогнозы, искусственный интеллект не заменяет специалистов и в ближайшей перспективе не сможет этого сделать. Он становится партнером, который берет на себя часть рутины и расширяет наши возможности, но только в том случае, если мы сами понимаем, какой результат хороший. Поэтому ключевая компетенция ближайших лет — умение работать с ИИ в тандеме для повышения эффективности", — Юлия Ремезова, директор по онлайн-образованию НИУ ВШЭ.

Каждый третий прогнозирует (34%), что через 5 лет специалист станет стратегом, а искусственный интеллект возьмет на себя рутину, 29% отмечают, что ничего существенно не изменится, а 22% уверены — человек и ИИ будут работать в партнерстве. При этом 15% опасаются того, что ИИ заменит многих специалистов.

Более половины (61%) самарцев согласны с тем, что ИИ — это инструмент, помогающий специалисту, а 24% прибавили к этому утверждению также то, что технология является конкурентом, снижающим роль человека. Опрошенные допускают влияние применения ИИ для решения задач на уровень оплаты труда. Так, 49% отметили, что в таком случае человек должен зарабатывать больше, а 29% придерживаются мнения, технологии не должны никак влиять на вознаграждение специалиста, 20% не смогли определиться с ответом.

"Мы поставили перед собой задачу оценить, что на самом деле происходит сегодня на стыке профессий и искусственного интеллекта. Главный вопрос был таким: искусственный интеллект — это действительно нечто большее или все-таки переоцененная технология. Общество активно обсуждает ИИ, но уровень реального применения и глубины понимания технологий все еще остается ограниченным — и это хорошо видно в результатах исследования. Работа над документальным фильмом показала, что ИИ не становится автономной силой, которая способна заменить человека, но формирует новое партнерство, где человеческая экспертиза остается ключевым фактором", — Виктория Оськина, продюсер документального фильма "После промпта".

* Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов