Опыт Самарской области представили на сессии "Студенческое конструкторское бюро как отправная точка национального технологического суверенитета" в "Сириусе"

В Научно-технологическом центре "Сириус" прошел круглый стол в рамках V Конгресса молодых ученых, организованный министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Центральная тема мероприятия — роль студенческих конструкторских бюро (СКБ) в формировании нового поколения инженеров, инновационных лидеров и научных кадров, способствующих развитию региона и страны в целом.

СКБ представляют собой уникальные образовательные экосистемы, где студенты получают практические навыки, развивают проекты и технологии будущего. Благодаря таким бюро формируется новый класс технических профессионалов, ориентированных на решение современных производственных задач и обеспечение технологического суверенитета государства.

Создание СКБ стало инициативой президента Владимира Путина и поддерживается федеральным правительством как действенный инструмент поддержки инженерных талантов. По итогам 2025 года в число пяти победителей конкурсного отбора студенческих конструкторских бюро по направлению "Студенческое конструкторское лидерство" вошел Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева. Университет получил федеральную поддержку объемом 20 млн рублей на развитие своего СКБ.

Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил значимость мероприятий такого формата: "Наша задача — создать комфортные условия для талантливой молодежи, вовлеченной в модернизацию российского промышленного комплекса и формирование устойчивого роста отечественных технологий".

Модераторам мероприятия выступил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Среди спикеров присутствовали первые лица ключевых ведомств и компаний, в числе которых первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшей школе Александр Мажуга, управляющий директор по сотрудничеству науки и бизнеса Госкорпорации "Ростех" Елена Дружинина, руководитель направления партнерств СИБУРа Павел Сорокин, министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Особое внимание участники мероприятия уделили взаимодействию образовательных организаций и промышленных предприятий. Участники обсуждений отметили важную роль интеграции академического сообщества и реального сектора экономики, а также необходимость популяризации инженерного дела среди молодого поколения.

Одним из ярких примеров успешного опыта стал проект студенческого конструкторского бюро "ДвижОК" Самарского университета им. Королева, которое специализируется, в том числе на разработке газотурбинных двигателей и беспилотных авиационных систем (БАС). Проект реализуется благодаря государственному финансированию и поддержке частного капитала.

Помимо непосредственно научного и технического процесса, СКБ активно участвует в профориентационной работе, привлекая старшеклассников и студентов к участию в проектах, формируя интерес молодежи к инженерному делу.

Также было отмечено достижение Самарской области — поддержка за счет средств областного бюджета передовых инженерных школ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что "Передовые инженерные школы" являются инструментами, которые позволят обеспечить Самарской области новое качество развития, откроют дополнительные возможности для опережающего роста экономики. Так, например, ПИШ "Гибридтех" Тольяттинского государственного университета: команда Togliatti Racing Team ежегодно показывает высокие результаты на Всероссийском инженерном соревновании Formula Student Russia.

Участники дискуссии поддержали предложение Марка Шлеенкова о возможности участия в конкурсе СКБ не только университетов, подведомственных Минобрнауки России. Подготовка данного предложения была инициирована студентами образовательных организаций высшего образования, учредителями которых Минобрнауки России не выступает, в том числе Самарского государственного медицинского университета, Приволжского государственного университета путей сообщений, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. Напомним, перед стартом конгресса состоялась встреча главы региона с делегатами Самарской области, на которой обсуждались в том числе задачи в научной сфере, стоящие перед регионом.

V Конгресс молодых ученых — ключевое событие объявленного президентом Российской Федерации Десятилетия науки и технологий и проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

Проведение мероприятий подобного масштаба служат основой для дальнейшего совершенствования региональных программ поддержки молодых инженеров и исследователей. Принимаемые меры стимулируют талантливую молодежь, повышают привлекательность профессии инженера и способствуют росту конкурентоспособных инженерных решений.