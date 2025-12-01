16+
Образование Общество

СамГМУ повышает минимальный балл для участия в конкурсе при поступлении в вуз

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
СамГМУ повышает минимальный балл для участия в конкурсе при поступлении в вуз в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: СамГМУ

Ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев прокомментировал повышение минимального балла для участия в конкурсе при поступлении в СамГМУ в следующем году. Информация об этом была опубликована в проекте приказа минздрава РФ, устанавливающего минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы в 2026 учебном году.

"СамГМУ ежегодно целенаправленно повышает качество приема. К нам поступают мотивированные абитуриенты, многие из которых имеют углубленную подготовку по профильным предметам. Мы уже второй год реализуем новые образовательные программы. Мы готовим кадры для технологического лидерства в здравоохранении, и для этого нам нужны абитуриенты с высоким уровнем подготовки, готовые серьезно учится и стремящиеся к результатам. Этим и обусловлено решение повысить минимальный балл", — сказал он.

Отмечается, что СамГМУ разработал меры поддержки для высокобалльников. Например, за каждые 100 баллов ЕГЭ университет в этом году выплатит по 50 тысяч рублей. Кроме того, студенты с высокими баллами (270+) получают ежемесячную стипендию в размере 10 000 рублей в течение первого курса и при необходимости место в общежитии.

"Со своей стороны, университет много делает для повышения качества подготовки абитуриентов. Уже несколько лет успешно работает проект "Базовые и опорные школы СамГМУ", направленный на системную профориентацию школьников. На 2025-2026 учебный год в нем участвуют 64 школы из семи регионов России. Мы организуем для школьников проектную работу, где они могут попробовать свои силы в создании серьёзных исследований на медицинские темы. Также у нас работают курсы довузовской подготовки, где университетские преподаватели помогают готовиться к ЕГЭ по профильным предметам", — сообщил Станислав Буракшаев.

