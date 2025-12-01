В ТГУ отметили юбилей Российского психологического общества

В Доме ученых Тольяттинского государственного университета (ТГУ) состоялось праздничное заседание "Традиции и векторы развития отечественной психологии", посвященное 140-летию Российского психологического общества (РПО). Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Это заседание завершило целый цикл мероприятий, разработанных на кафедре "Педагогика и психология" ТГУ членами Самарского регионального отделения Российского психологического общества. К юбилею РПО были приурочены творческие встречи с преподавателями и студентами Института практической и прикладной психологии Тольятти, внутривузовская олимпиада студентов непсихологического профиля, форум со студентами психолого-педагогического направления обучения.

Завершающей стала праздничная встреча в Доме ученых ТГУ, которая собрала пспециалистов кафедры "Педагогика и психология" ТГУ, психологов Ресурсного центра Тольятти, школьных и дошкольных образовательных учреждений, практикующих психологов. С приветствием и поздравлениями к гостям обратилась директор гуманитарно-педагогического института Татьяна Иванова. Она подчеркнула уникальность, сложность и значимость профессии психолога и пожелала специалистам успехов в этой сложной профессиональной деятельности.

"Дорогие коллеги! Хочу сказать, что вы — те самые "искорки человеческие", чья работа так важна для общества. Ваша профессия требует огромного терпения и внимания к людям. Я хочу, чтобы ваши сердца не гасли под нажимом социума. Чтобы вы преодолевали все трудности. Я горжусь, что сегодня психологи наконец-то собрались в доме ученых", — сказал директор Дома ученых Юрий Лившиц.

Свои видеопоздравления и слова благодарности за профессиональный труд прислали психологам президента Российского психологического общества Юрий Зинченко, ректор МГУ Виктор Садовничий и руководитель Самарского регионального отделения РПО Наталья Наумова.

"Психология — это не просто работа. Это не только техники и методы, это глубокое уважение к истории нашей науки и ответственность перед будущим. Психология — это образ жизни, — уверена профессор Самарского регионального отделения РПО, кандидат психологических наук Эльвира Николаева. — За нами стоят наши великие предшественники, а после нас будут наши последователи. Важно сохранять нашу историю. Не замалчивать и не приукрашать. Давайте не будем закрывать страницы нашей истории, а будем учиться на них, чтобы уверенно двигаться вперед, сохраняя суть нашей профессии".

На заседании Эльвира Николаева выступила с интерактивной лекцией "140 лет РПО: история и современность".

Юбилей послужил не только поводом для поздравлений, но и площадкой для профессионального диалога о будущем психологии. В центре обсуждения оказались вопросы подготовки кадров в условиях растущего спроса на психологическую помощь. Участники делились опытом, рассказывая о вызовах в своей работе. Практикующие психологи провели демонстрацию рабочих методик: познакомили коллег с техниками дыхательной гимнастики, арт-терапии и работы с метафорическими картами, направленными на снижение стресса и восстановление ресурсов.

