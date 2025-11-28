16+
Образование Общество

Тольяттиазот запустил третий сезон профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ТОАЗ открыл третий сезон профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" мероприятием, посвященным знакомству с наиболее востребованными профессиями компании. В нем приняли участие около 150 школьников образовательных организаций Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Как и в первых двух сезонах, концепция проекта предусматривает погружение и вовлечение в изучение естественных наук в интерактивном формате. Для старшеклассников региона будет проведено несколько конкурсных этапов, в которых команды будут зарабатывать баллы. Участников ждут олимпиада, сочинение, экологический диктант, защита научно-практических работ и спортивные активности.

В рамках первого этапа было срежиссировано шоу "Интуиция", где были задействованы реальные сотрудники ТОАЗа, представляющие 14 профессий предприятия: оператор ДПУ, лаборант, слесарь, пожарный, врач, эколог, специалист по охране труда и т. д. Правильный ответ запускал видеоролик, подробно рассказывающий о той или иной профессии.

Первое место заняла команда школы № 41. На вторую ступень пьедестала поднялись ученики лицея № 60. Бронза досталась команде школы села Зеленовки. Тройка призеров получила наборы по химии для подготовки к единому государственному экзамену.

Финал третьего сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ" состоится в мае 2026 года. Победитель получит 1 млн рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов. За второе место предусмотрено 300 тыс. рублей, за третье — 200 тыс. рублей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"В новом сезоне проекта "Планета ТОАЗиЯ" можно выделить несколько ключевых особенностей. Во-первых, красной нитью через все этапы будет проходить тема профессий ТОАЗа — мы постараемся максимально погрузить школьников в эту тему, рассказать о широком спектре специальностей, представленных на предприятии, а также углубить их знания с помощью различных активностей. Во-вторых, отрадно, что к третьему сезону география наших участников вышла за пределы Тольятти — к нам подключились образовательные учреждения муниципального района Ставропольский (школы села Васильевка и Зеленовка). В-третьих, значительно увеличилась мотивационная составляющая проекта. Поэтому впереди нас ждет большое количество интересных мероприятий, приятных знакомств, радость открытий и, конечно, азарт соревнований. Желаем всем удачи".

