16+
Образование Общество

В СамГАУ прошел внутривузовский фестиваль "Готов к труду и обороне"

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 26 ноября, в спортивном комплексе ФГБОУ ВО Самарский ГАУ состоялся внутривузовский III фестиваль физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Победителем командного первенства в III Фестивале "Готов к труду и обороне" 2025 стала команда Инженерного факультета. Второе место заняла команда факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины. Третье место занял Агрономический факультет.

В номинации лучшим среди преподавателей (мужчина) стал декан факультета СПО Ерзамаев Максим Павлович, лучшей среди женщин стала ст. преподаватель Ишкина Ольга Александровна

Среди студентов лучшим стал Назаров Амаль (Технологический факультет), среди девушек лучшей стала Кунавина Евгения (Экономический факультет)

В номинации "Иду на рекорд" подтягивание из виса на высокой перекладине (для юношей) лучшим стал студент Инженерного факультета Сурко Артем (26 раз), среди девушек в номинации "Иду на рекорд" поднимание туловища из положения лежа на спине стала студентка БиВМ Пятаева Екатерина (46 раз)

Все номинации были награждены кубками, дипломами и памятными призами. Преподаватели были отмечены и награждены призами от профсоюзной организации Самарского ГАУ.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

