В СамГАУ прошел внутривузовский фестиваль "Готов к труду и обороне"

В среду, 26 ноября, в спортивном комплексе ФГБОУ ВО Самарский ГАУ состоялся внутривузовский III фестиваль физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Победителем командного первенства в III Фестивале "Готов к труду и обороне" 2025 стала команда Инженерного факультета. Второе место заняла команда факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины. Третье место занял Агрономический факультет.

В номинации лучшим среди преподавателей (мужчина) стал декан факультета СПО Ерзамаев Максим Павлович, лучшей среди женщин стала ст. преподаватель Ишкина Ольга Александровна

Среди студентов лучшим стал Назаров Амаль (Технологический факультет), среди девушек лучшей стала Кунавина Евгения (Экономический факультет)

В номинации "Иду на рекорд" подтягивание из виса на высокой перекладине (для юношей) лучшим стал студент Инженерного факультета Сурко Артем (26 раз), среди девушек в номинации "Иду на рекорд" поднимание туловища из положения лежа на спине стала студентка БиВМ Пятаева Екатерина (46 раз)

Все номинации были награждены кубками, дипломами и памятными призами. Преподаватели были отмечены и награждены призами от профсоюзной организации Самарского ГАУ.