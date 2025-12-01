16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Мэрия распланировала участок на 5-й просеке под школу и детсад Опыт Самарской области представили на сессии "Студенческое конструкторское бюро как отправная точка национального технологического суверенитета" в "Сириусе" Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата "Профессионалы" Тольяттиазот запустил третий сезон профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" Стипендии и сертификаты ПАО "Транснефть" вручены студентам и преподавателям СамГТУ

Образование Общество

В ПИШ ТГУ усовершенствовали процесс сварки алюминия

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Молодой исследователь Тольяттинского государственного университета (ТГУ) Дмитрий Советкин успешно защитил кандидатскую диссертацию, представив новую технологию сварки алюминиевых конструкций. Его работа не только решает давнюю промышленную проблему, но и открывает путь к значительной экономии без потери качества. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Фото: фото предоставлено ТГУ

Долгое время современные сварочные аппараты, способные генерировать импульсы тока сложной формы, опережали теорию. Нехватка фундаментальных знаний о том, как управлять этими импульсами, на практике оборачивалась браком при производстве критически важных алюминиевых конструкций.

Аспиранту ТГУ Дмитрию Советкину под научным руководством профессора кафедры "Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы" института машиностроения, химии и энергетики ТГУ, доктора технических наук Валерия Ельцова, удалось найти решение, раскрыв тепловые "секреты" сжатой дуги. Его исследование впервые дало чёткое представление о том, как регулируемые прямоугольные импульсы тока воздействуют на сварочную ванну и электрод.

Практическим воплощением этой научной работы стали запатентованные технологии, которые кардинально меняют подход к сварке алюминиевых конструкций. Учёные разработали уникальный неплавящийся электрод с жидкостным охлаждением.

"Благодаря этой конструкции и точно выверенным режимам с преобладанием импульсов обратной полярности теперь можно использовать менее мощное и более доступное оборудование без ущерба для прочности и чистоты шва", — поясняет Дмитрий Советкин.

Команда предложила способы и инструменты, позволяющие использовать обычные TIG-аппараты в качестве источников питания для плазменной сварки, что делает переход на новую технологию малозатратным для предприятий.

Дмитрий Советкин и его коллеги планируют углубить свои изыскания. Для этого в ТГУ уже создана и функционирует лаборатория плазменной сварки.

"Мы видим огромный потенциал в использовании наших наработок для управления структурой наплавленного металла, — делится планами ученый. — Это востребовано, например, в аддитивном производстве, для 3D-печати металлических изделий с заданными свойствами. Уверен, что дуговые процессы таят в себе ещё много открытий".

По материалам диссертации Дмитрия Советкина опубликовано 28 печатных работ, получено 11 патентов на изобретения. Исследование выполнено в рамках Передовой инженерной школы "Гибридные и комбинированные технологии" ТГУ.

TIG-аппарат (от англ. Tungsten Inert Gas) — инструмент для высококачественной, точной и чистой сварки самых разных металлов. Это "золотой стандарт" для задач, где важны не скорость, а надёжность и аккуратность результата.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4