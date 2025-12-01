Ученые-аграрии обсудили будущее садоводства на международной конференции в Самарском ГАУ

В пятницу, 28 ноября, на базе агрономического факультета Самарского государственного аграрного университета завершила работу V международная научно-практическая конференция "Селекция и сортоизучение плодовых и ягодных культур". Мероприятие, собравшее ведущих специалистов со всей страны, было посвящено 70-летию со дня рождения выдающегося селекционера, кандидата сельскохозяйственных наук Анатолия Николаевича Минина.

Конференция открылась с торжественных слов, в которых представители руководства университета и научно-исследовательского института "Жигулевские сады" подчеркнули важность консолидации усилий ученых для развития отечественной селекции.

Особое внимание было уделено личности юбиляра. С докладом о жизненном пути Анатолия Николаевича выступил и. о. директора ГБУ СО НИИ "Жигулевские сады" Максим Сергеевич Сергеев.

Анатолий Николаевич Минин — гордость самарской науки. С 1985 года он работает в "Жигулевских садах", где вывел около 30 элитных форм вишни и сливы, 6 абрикосов и 3 черешни. Им был внедрен эффективный метод весенней прививки, позволивший значительно увеличить выход саженцев. Под его руководством собрана уникальная коллекция косточковых культур, насчитывающая более 250 образцов. Автор более 150 научных работ, он является лауреатом numerous премий, включая Губернскую премию в области науки и техники 2023 года.

В рамках пленарного заседания с докладами выступили ведущие ученые и практики из разных регионов России:

Минин А.Н. (Самарский ГАУ, НИИ "Жигулевские сады") подвел итоги сортоизучения и селекции черешни в Самарской области

Макаренко С. А. (Уральский федеральный аграрный научный центр) рассказал об основных направлениях работы уральских ученых

Михеенко О.В. (Союз садоводов ПФО) осветил инструменты для роста производства плодово-ягодной продукции в регионе

Саболиров А.Р. (компания "ПОЛИДОН Агро", Кабардино-Балкария) поделился опытом выращивания яблок высшего сорта

Слепнева Т.Н. (Свердловская селекционная станция) представила итоги и перспективы селекции сливы

Перцева Е.В. (НИЦ "АгроХимэксперт") рассказала об эффективных системах защиты яблони.

Во второй день работа продолжилась в рамках двух секций: "Состояние и перспективы отечественной селекции…" и "Современные технологии выращивания и защиты растений…".

27 ноября были подведены итоги конференции. Участники определили ключевые тенденции и наметили перспективные векторы для дальнейших исследований в сфере селекции и садоводства.

V Международная конференция в Самарском ГАУ вновь подтвердила свой статус важной площадки для профессионального диалога, обмена лучшими практиками и укрепления научно-образовательного потенциала аграрной отрасли страны.