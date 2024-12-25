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Образование Общество

В генплан Самары внесли площадки для строительства детсадов и школ

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Городская дума приняла поправки в генеральный план Самары. Одним из главных изменений стало включение в генплан дополнительных объектов местного значения в области образования. Речь идет о детских садах и школах.

Как сообщили в гордуме, такие объекты планируют построить на следующих территориях:

  • микрорайон Крутые Ключи,
  • квартал "Солнечный-4"
  • вблизи ТРК "Космопорт",
  • ул. Антонова-Овсеенко / ул. Советской Армии,
  • Ракитовское шоссе / Московское шоссе,
  • микрорайон Волгарь,
  • вблизи Пятой просеки,
  • микрорайон Новая Самара,
  • территории 4-го ГПЗ и завода им. Масленникова,
  • в районе объектов застройщика "Берег".

В этих районах активно велась либо по сей день ведется жилая застройка. Точный алгоритм изъятия или иного способа получения участков под строительство детских садов и школ власти хотят определить в следующем году. 

"Включение детских садов и школ в генеральный план на территориях с активной жилой застройкой — это долгожданное решение, которое поможет обеспечить необходимые условия для образовательного процесса. Учитывая безвозмездные поступления для поддержки образовательной деятельности и бесплатного питания, можно надеяться на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры.
Важно, что такие изменения поддерживаются единогласно, что говорит о сплоченности и готовности депутатов работать над улучшением жизни в городе. Это вселяет надежду на позитивные изменения в будущем", — прокомментировал изменения в генплане в социальных сетях заместитель председателя гордумы Самары Сергей Рязанов.

Корректировка генплана в том числе связана с требованиями прокуратуры и решением суда. В июне 2023 г. прокурор города Артем Ярыгин внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.

Позже прокуратура направила в Ленинский райсуд заявление о признании незаконным бездействия горадминистрации и понуждении к планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования. Речь шла об участках в районе ЖК "Омега", определенных ранее "Берегу-П" землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе — вблизи Крутых Ключей. После долгого процесса суд встал на сторону прокуратуры и принял решение в интересах жителей города.

По аналогичному принципу в скором времени скорректируют правила землепользования и застройки Самары. Мэрия уже запустила процедуру. Суть поправок сводится к тому, что при среднеэтажной и высотной застройке в обязательном порядке потребуется обеспечение территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

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