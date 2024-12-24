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Муниципалитеты Власть и политика

В ПЗЗ Самары пропишут требование обеспечивать новостройки социальной инфраструктурой

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Самары внесут пункт об обязательном обеспечении новостроек социальной, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Проект соответствующего решения гордумы опубликован на сайте администрации города.

ПЗЗ предлагается дополнить пунктом следующего содержания:
"Для видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, соответствующих кодам 2.5 (среднеэтажная жилая застройка), 2.6 (многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территориальных зон Ц-1, Ц-2, Ц-3, Ж-2, Ж-3, Ж-4 в обязательном порядке необходима подготовка документации по планировке территории, в целях обеспечения территории расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, предусмотренных статьей 16 Правил".

При этом не требуется подготовка документации по планировке территории при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, если такая реконструкция не повлечет за собой увеличение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности коммунальной, транспортной, социальной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что до конца года могут быть внесены изменения в генплан Самары, в который планируется включить необходимые городу школы и детсады.

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