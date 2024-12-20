Обновленный генплан Самары могут принять до конца года

В Самаре собираются внести изменения в генеральный план. Об этом сообщил источник Волга Ньюс в городской думе.

По информации источника, после внесения изменений генплан будет включать в себя необходимые городу школы и детсады. Социальные объекты планируют разместить в разных районах. В том числе это связано с требованиями прокуратуры и решением суда.

Напомним, прокурор города Артем Ярыгин в июне 2023 г. внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства. Позже прокуратура направила в Ленинский райсуд заявление о признании незаконным бездействия горадминистрации и понуждении к планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования. Как стало известно Волга Ньюс, речь шла, в частности, об участках в районе ЖК "Омега", определенных ранее "Берегу-П" землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе — вблизи Крутых Ключей.

После долгого судебного процесса служители Фемиды встали на сторону прокуратуры и приняли решение в интересах жителей города.