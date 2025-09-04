В Самарской области резко выросло число заболевших коронавирусом

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последнюю неделю в Самарской области был зафиксирован скачок числа заболевших ковидом.

"По состоянию на 1 сентября (по итогам 35 недели) показатель заболеваемости составил 11,4 на 100 тыс. населения, что на 21,2% выше, чем на 34 неделе", — отмечается в сообщении.

Среднеобластной показатель оказался превышен на 5 территориях, а самое большое количество заболевших зарегистрировали в Шенталинском районе и в Кинеле.