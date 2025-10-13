В музее Эльдара Рязанова проведут экскурсию для детей "Камера! Мотор! Детство!"

В субботу, 18 октября, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 18 октября, в 17:00 состоится второе занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "О чем молчит рассказчик: кино как история" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Кино родилось немым, но с первых же своих образов устремилось рассказывать истории. Говорим "фильм" — подразумеваем рассказ, изложенный посредством движущихся картинок. Смотрим "кино" — и будто читаем книгу, следим за жизнями героев, жаждем узнать, чем все кончится. Но что если рассказывать истории — вовсе не предназначение кино, а ошибочная тропа, на которую однажды свернули кинематографисты?

Вторая встреча посвящена рассмотрению нарративных стратегий кино, прояснению роли сценариста в создании фильмов, влиянии литературы на кино, обзору феномена "кино-экранизация" и ответу на вопрос: почему в какой-то момент кино разучилось рассказывать истории?

Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.