16+
В галерее "Новое пространство" откроется выставка избранных работ Зураба Церетели

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 19 сентября, в 18:00 галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает посетить открытие выставки произведений Зураба Церетели. "Я садовником родился" — такое название получит грядущая экспозиция, на которой можно будет увидеть десятки произведений живописи, графики, скульптуры и эмали всемирно известного художника.

"Я садовником родился" станет одной из первых посмертных выставок Зураба Константиновича: напомним, что народный художник СССР и России, президент РАХ скончался в апреле 2025 года на 92-м году жизни. Его близкие говорят, что до самых последних дней мэтр не выпускал из рук карандаш и трудился над новыми работами, до конца оставаясь верным искусству и продолжая возделывать свой "сад".

"Лучший памятник художнику — его искусство. Чем оно дольше живёт, радует, чем дольше к нему интерес, тем лучше, удачнее этот памятник! Вот мы все когда-нибудь уходим, а искусство наше остаётся жить дальше. Так что, мне кажется, главный памятник каждый из нас, художников, ещё при жизни создаёт себе сам", — говорил Зураб Церетели.

Предстоящая экспозиция в "Новом пространстве" подарит самарцам редкую возможность увидеть тот "памятник", который воздвиг себе Зураб Константинович, во всей его красе и многообразии. Здесь будет представлено более шестидесяти работ живописи, включая полотна серии "Я художником родился", а также десятки творений, выполненных на бумаге, из бронзы, меди и в технике объёмной эмали. Всего в галерее покажут 118 экспонатов — так что выставка обещает быть знаковой ещё и по своему масштабу.

Открытие экспозиции пройдет в блистательном музыкальном сопровождении: на импровизированной сцене галереи выступит камерный состав музыкантов оркестра Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича.

Вход свободный.

Отметим, что выставка "Я садовником родился" станет также и прологом к другому важному событию культурной жизни Самары: межрегиональному книжному фестивалю "Время читать", организатором которого является СОУНБ. Фестиваль пройдет 20 сентября в сквере на площади им. Куйбышева с 11:00 до 21:00. Его посетителей ждут встречи с российскими писателями, книжная ярмарка, театральный марафон, художественные выставки и многое другое.

