Музей Рязанова приглашает на экскурсию по "Самаре кондитерской"

В четверг, 11 сентября, в музее Рязанова пройдет два мероприятия - пешеходная экскурсия (12+) и встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Пешеходная экскурсия "Самара Кондитерская" состоится в 18:00. Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.
Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в четверг, 11 сентября, в 19:00 в музее Рязанова пройдет встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Как вернуть силу взгляда? "Видимый человек" Белы Балажа" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Существует ли конфликт между культурой слова и культурой образа? Не является ли литература причиной того, что современный человек плохо видит? Почему рождение кино так и не стало событием, в результате которого на свет явился видимый человек? Эти вопросы тревожат теорию искусства вот уже несколько столетий, однако именно ранним теоретикам кино удалось предельно заострить предмет полемики.
На очередной встрече ридинг-группы посетители обсудят один из первых трудов по кинотеории, классическое эссе "Видимый человек" (1924, 16+) великого венгерского исследователя и теоретика кино Белы Балажа и попробуют найти ответ на вопрос, почему мысль видимая превратилась в мысль читаемую, а визуальная культура — в культуру понятий. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее