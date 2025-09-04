16+
Музей Рязанова приглашает на экскурсию по "Самаре кондитерской"

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 11 сентября, в музее Рязанова пройдет два мероприятия - пешеходная экскурсия (12+) и встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Пешеходная экскурсия "Самара Кондитерская" состоится в 18:00. Ее проведет экскурсовод Музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Место сбора группы — вход в музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120). Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие — 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в четверг, 11 сентября, в 19:00 в музее Рязанова пройдет встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Как вернуть силу взгляда? "Видимый человек" Белы Балажа" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Существует ли конфликт между культурой слова и культурой образа? Не является ли литература причиной того, что современный человек плохо видит? Почему рождение кино так и не стало событием, в результате которого на свет явился видимый человек? Эти вопросы тревожат теорию искусства вот уже несколько столетий, однако именно ранним теоретикам кино удалось предельно заострить предмет полемики.

На очередной встрече ридинг-группы посетители обсудят один из первых трудов по кинотеории, классическое эссе "Видимый человек" (1924, 16+) великого венгерского исследователя и теоретика кино Белы Балажа и попробуют найти ответ на вопрос, почему мысль видимая превратилась в мысль читаемую, а визуальная культура — в культуру понятий. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

