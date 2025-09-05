В "Заварке" пройдет лекция Екатерины Гуровой "СамПло: пространство памяти"

В четверг, 11 сентября, в 19:00 пройдет лекция "СамПло: пространство памяти" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.

В рамках проекта "По соседству" музей-галерея "Заварка" запускает новый цикл мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях". Он будет посвящен изучению истории Ленинского района Самары и ее осмыслению.

"У каждого горожанина есть личная связь с городом, а у каждого района — своя уникальная история. Городское пространство — современные постройки, сталинки пополам с деревянными домами, не сдающимися новому миру, с их заборами и огородиками, с определенным шармом и своим укладом, воспоминаниями, эпизодами. Поэтому в центре нашего внимания — соседство и городские истории", — объясняют сотрудники "Заварки".

Лекция станет первым мероприятием цикла. Встреча посвящена району вокруг "Заварки". Екатерина Гурова расскажет об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе № 81, кинотеатре "Первомайский" и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.

Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.