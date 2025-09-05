В "Заварке" пройдет лекция Екатерины Гуровой "СамПло: пространство памяти"

В четверг, 11 сентября, в 19:00 пройдет лекция "СамПло: пространство памяти" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова.
В рамках проекта "По соседству" музей-галерея "Заварка" запускает новый цикл мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях". Он будет посвящен изучению истории Ленинского района Самары и ее осмыслению.
"У каждого горожанина есть личная связь с городом, а у каждого района — своя уникальная история. Городское пространство — современные постройки, сталинки пополам с деревянными домами, не сдающимися новому миру, с их заборами и огородиками, с определенным шармом и своим укладом, воспоминаниями, эпизодами. Поэтому в центре нашего внимания — соседство и городские истории", — объясняют сотрудники "Заварки".
Лекция станет первым мероприятием цикла. Встреча посвящена району вокруг "Заварки". Екатерина Гурова расскажет об архитектурном ансамбле Самарской площади, деревянных домах на улице Ярмарочной, школе № 81, кинотеатре "Первомайский" и других объектах. Также речь пойдет об устных воспоминаниях людей, которые жили или живут рядом с домом Маштакова, и гостей города, в разное время посещавших это место.
Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее