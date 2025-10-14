В Самару привезли картину "Бурлаки на Волге"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский областной художественный музей приглашает на выставка одной картины — "Бурлаки на Волге". Легендарное полотно Ильи Репина, созданное в 1870-е гг., является частью коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба мэрии Самары