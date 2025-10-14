16+
Музеи и выставки Культура

В Самару привезли картину "Бурлаки на Волге"

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной художественный музей приглашает на выставка одной картины — "Бурлаки на Волге". Легендарное полотно Ильи Репина, созданное в 1870-е гг., является частью коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

В программе на время работы выставки — лекции, мастер-классы, творческие встречи и участие в "Ночи искусств". Завершится выставка картины "Бурлаки на Волге" 23 ноября. Посетить ее можно в часы работы музея https://artmus.ru/.

