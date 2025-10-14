В Самару привезли картину "Бурлаки на Волге"

Самарский областной художественный музей приглашает на выставка одной картины — "Бурлаки на Волге". Легендарное полотно Ильи Репина, созданное в 1870-е гг., является частью коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге.
В программе на время работы выставки — лекции, мастер-классы, творческие встречи и участие в "Ночи искусств". Завершится выставка картины "Бурлаки на Волге" 23 ноября. Посетить ее можно в часы работы музея https://artmus.ru/.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее