Культура

Молодых музыкантов и художников Самарского региона поддержат стипендиями

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве культуры Самарской области определили получателей стипендиальной поддержки для детей и молодежи.

Кандидатов на получение стипендии отбирали по итогам очных региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов по номинациям "одаренные дети" — 10 стипендий и "одаренная молодежь" — 20 стипендий.

В Самарском регионе много талантливых детей и молодежи, а это значит — и у Самары, и у всего региона — надежное будущее. Из года в год они проявляют себя в самых разных направлениях художественного образования.

В итоговый список вошли ученики и студенты детских музыкальный школ и школ искусств, профильных колледжей, училищ Жигулевска, Новокуйбышевска, Отрадного, Тольятти, Самары, Сызрани и Большеглушицкого района.

Среди подающих большие надежды молодых дарований — Иван Туртыгин, студент Самарского художественного училища им. К. С. Петрова-Водкина. Талантливый молодой человек продолжает семейную династию знаменитых тольяттинских гончаров Туртыгиных. Обладатель множества призов и лауреат всероссийских конкурсов.

Иван не собирается останавливаться на достигнутом: "Я рисую и леплю с четырех лет. Этот удивительный мир открыли мои родители. Но талант и гены — это еще не все. Чтобы достичь успеха, надо много работать и постоянно развиваться. Я несколько раз проходил обучение в образовательном центре "Сириус" и других образовательных организациях, в дальнейшем, как окончу наше училище, планирую поступать во ВГИК, на художника кино".

Каждый кто вошел в стипендиальный список, уверенно идет в выбранном направлении, занимается любимым делом под руководством наставников. Артем Сидоров, ученик ДМШ им. Д. Д. Шостаковича под руководством преподавателя Ольги Раскоповой виртуозно играет на мандолине. Среди творческих достижений юного музыканта в 2024 и 2025 гг. — победа в двух всероссийских конкурсах, которые проходили в Москве и Петрозаводске.

"Более 20 дипломов лауреата подтверждают победы Артема Сидорова на международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах, — отметила директор ДМШ им. Д. Д. Шостаковича Светлана Сабина. — педагоги и члены жюри единодушно отмечают в исполнении Артема красивый глубокий, объемный звук, ритмичность, чувство формы и стиля".

Размер стипендии составляет 40 тыс. рублей.

