В Самаре катер Минобороны выставлен на торги за 24 тыс. рублей

В Самаре департамент военного имущества Министерства обороны РФ выставил на торги рейдовый катер "РК-2067". Катер продается всего за 23,8 тыс. руб., как "неразделанный смешанный лом".

Из документов, размещенных на торговой площадке, следует, что судно было исключено из состава Военно-морского флота. Оно находится у пирса по адресу: ул. Товарный двор, 18.

Продажа катера водоизмещением в 27,4 тонн пройдет 16 декабря. При этом покупатель должен иметь лицензию на право заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и цветных металлов.