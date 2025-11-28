"Надежный тыл Самарской области": волонтеры из Тольятти и Ставропольского района помогают армии

В свою первую поездку в зону Специальной военной операции Евгения Ивченко попала под шквальный обстрел со стороны ВСУ. Но это только закалило ее волю к волонтерству. Каждый месяц жительница села Верхнее Санчелеево доставляет гуманитарный груз "на ленточку".

Евгения всегда была душевным и отзывчивым человеком, до 2022 г. она помогала больным детям. И когда началась Специальная военная операция, не смогла остаться в стороне. Вокруг нее собрались такие же отзывчивые и неравнодушные люди из Тольятти и Ставропольского района. Изо дня в день в штабе на улице Комсомольской в Тольятти кипит работа - волонтеры принимают гуманитарную помощь, которую привозят сюда со всей области и даже из соседних регионов.

"Надежный тыл Самарской области" - так активисты назвали волонтерское движение. Целые списки различных заказов поступают из воинских частей и госпиталей. Всего "под крылом" движения 56 подразделений. Волонтеры оказывают адресную помощь военнослужащим и их семьям, организуют сбор и выдачу гуманитарной помощи, помогают родственникам связаться с военнослужащими.

Евгения Ивченко убеждена: суть гуманитарной помощи - не только в материальном обеспечении воинов, но и в том, чтобы они ощущали мощь народного единства, всеобщую поддержку.