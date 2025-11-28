16+
Общество

"Надежный тыл Самарской области": волонтеры из Тольятти и Ставропольского района помогают армии

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В свою первую поездку в зону Специальной военной операции Евгения Ивченко попала под шквальный обстрел со стороны ВСУ. Но это только закалило ее волю к волонтерству. Каждый месяц жительница села Верхнее Санчелеево доставляет гуманитарный груз "на ленточку".

Евгения всегда была душевным и отзывчивым человеком, до 2022 г. она помогала больным детям. И когда началась Специальная военная операция, не смогла остаться в стороне. Вокруг нее собрались такие же отзывчивые и неравнодушные люди из Тольятти и Ставропольского района. Изо дня в день в штабе на улице Комсомольской в Тольятти кипит работа - волонтеры принимают гуманитарную помощь, которую привозят сюда со всей области и даже из соседних регионов.

"Надежный тыл Самарской области" - так активисты назвали волонтерское движение. Целые списки различных заказов поступают из воинских частей и госпиталей. Всего "под крылом" движения 56 подразделений. Волонтеры оказывают адресную помощь военнослужащим и их семьям, организуют сбор и выдачу гуманитарной помощи, помогают родственникам связаться с военнослужащими.

Евгения Ивченко убеждена: суть гуманитарной помощи - не только в материальном обеспечении воинов, но и в том, чтобы они ощущали мощь народного единства, всеобщую поддержку. 

Последние комментарии

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

