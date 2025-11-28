Село Кинель-Черкассы закрыто для проезда транзитных грузовиков

В Кинель-Черкасском районе изменился режим проезда транспорта.
Через с. Кинель-Черкассы запрещен проезд для транзитных грузовых транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны.
Данное решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения уровня загруженности улично-дорожной сети населенного пункта, а также минимизации негативного воздействия на объекты транспортной инфраструктуры.
Последние комментарии
