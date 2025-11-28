Стало известно, когда самарские школьники уйдут на зимние каникулы

В мэрии Самары рассказали, когда школьники города отправятся на зимние каникулы.
"В соответствии с учебным календарем на 2025-2026 учебный год зимние каникулы в муниципальных образовательных учреждениях начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января включительно", - сообщили в горадминистрации.
Последние комментарии
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.
... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru