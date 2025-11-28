Стало известно, когда самарские школьники уйдут на зимние каникулы

В мэрии Самары рассказали, когда школьники города отправятся на зимние каникулы.

"В соответствии с учебным календарем на 2025-2026 учебный год зимние каникулы в муниципальных образовательных учреждениях начнутся 31 декабря и продлятся до 11 января включительно", - сообщили в горадминистрации.