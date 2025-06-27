В Самаре улицы Обувную и Осетинскую планируют соединить, а Народной и Белорусской добавят полос

Для улучшения транспортной доступности в Куйбышевском районе планируют построить новую дорогу, разворотные петли и перенастроить светофоры. Такой план представил главе города Самары Ивану Носкову и депутатам городской Думы МКУ г. о. Самара "Центр организации дорожного движения". По поручению главы города после встречи с жителями района специалисты провели анализ интенсивности транспортных потоков на улицах Белорусской, Обувной, Осетинской, мосту через реку Татьянка и других участках улично-дорожной сети.
"Куйбышевский район Самары имеет наиболее высокие перспективы развития в части строительства новых социальных объектов, поэтому анализ дорожного движения начали с него. В дальнейшем специалисты Центра проведут мониторинг транспортного движения во всём городе, в том числе отработают с Госавтоинспекцией участки дорог, где чаще всего водители нарушают правила дорожного движения, а также при необходимости, перенастроят светофоры. Важно максимально информировать водителей о всех изменениях и о текущей ситуации на дорогах", — подчеркнул глава города Самара Иван Носков.
Подробно участники совещания остановились на вопросе, касающемся образования заторов при выезде из пос. Волгарь. По поручению главы города Ивана Носкова для разделения транспортных потоков из Волгаря и Сухой Самарки специалисты МКУ "Центр организации дорожного движения" прорабатывают вопрос строительства перпендикулярной улицы, соединяющей улицы Осетинскую и Обувную. Дополнительно, совместно с министерством транспорта Самарской области, предложено увеличить количество полос по улицам Народной и Белорусской.
"Мониторинг проводился в течение четырех месяцев, по будним и выходным дням. В рамках первого этапа решения проблемы мы предусмотрели изменение схем организации дорожного движения, в том числе режимов работы светофоров, подготовили предложения по строительству полосы разгона на пересечении улиц Народной и Академика Тихомирова. В ходе проведенной работы были определены причины образования заторов, в том числе в районе моста через реку Татьянку, подготовили ряд мер по улучшению дорожно-транспортной обстановки", — рассказал заместитель начальника отдела управления интеллектуальной транспортной системы МКУ г. о. Самара "Центр организации дорожного движения" Станислав Ковалик.
С учетом развития района подготовлены предложения по строительству разворотных петель для организации безопасного движения.
"На мой взгляд, строительство новой дороги от ул. Осетинской до ул. Обувной действительно очень серьезно повлияет на урегулирование транспортных потоков из Волгаря — микрорайона, где проживают порядка 40 тыс. человек. Новая дорога позволит не только связать существующие улицы, но и создать дополнительный въезд в поселок. Эксперты провели достаточно серьезное обследование и разработали комплекс мероприятий по оптимизации транспортных потоков и на этом участке", — отметила депутат Думы городского округа Самара, участник комитета "Самара-450" Светлана Макушева.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.